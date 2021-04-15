Шоптенко в сексі-сукнях влаштувала танці вдома на столі. ВІДЕО

Танцівниця Олена Шоптенко не дуже радіє продовженню локдауна в Києві, але навіть вдома знаходить можливість танцювати так, ніби вона на сцені.

Хореографка виклала в мережу відео з запальними танцями у різноманітних вбраннях – від піжами до найсексуальніших суконь і боді.

"Ще два тижні карантину, і я, відчуваю, буду готова навіть заспівати на цьому столі", - написала Шоптенко.

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До речі, це же не перше подібне відо Олени. Ще у січні вона тішила фанатів пристрасними танцями в Instagram.