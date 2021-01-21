Пустунка Шоптенко у сексі-костюмчику пристрасно станцювала на камеру

21 січня 2021, 13:00

Хореографиня Олена Шоптенко вирішила додати вогню у ці морозні січневі дні.

У своєму Instagram танцівниця виклала фрагмент енергійного танцю у дуже відвертому білому костюмчику, більше схожому на спіднє.

"Іноді трохи пустощів не завадить", - написала Олена.

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Публикация от ALENA SHOPTENKO (@alena_shoptenko)

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