Пустунка Шоптенко у сексі-костюмчику пристрасно станцювала на камеру

Хореографиня Олена Шоптенко вирішила додати вогню у ці морозні січневі дні.

У своєму Instagram танцівниця виклала фрагмент енергійного танцю у дуже відвертому білому костюмчику, більше схожому на спіднє.

"Іноді трохи пустощів не завадить", - написала Олена.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALENA SHOPTENKO (@alena_shoptenko)

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Боса Шоптенко у боді попозувала в танці. ФОТО

Шоптенко в мінішортах попозувала на пожежній драбині"

Гарячий контент": Шоптенко дала відеоурок із мокрої фотосесії