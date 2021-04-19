Фокіна в єгипетському басейні посвітила м’язами у бікіні
Понеділок, 19 квітня 2021, 10:29
Співачка Маша Фокіна пожалілася на важкий рік та полетіла на кілька днів відпочити в Єгипті з подружкою.
Поки її чоловік займається маленьким сином в Америці, Маша ніжиться під сонечком у басейні та хизується худорлявим тілом у бікіні.
Судячи з її фото в купальнику, Фокіна багато часу проводить в спортзалі.
Нагадаємо, в лютому Маша якийсь час провела у Каліфорнії з чоловіком та сином, а потім повернулася до Києва, щоби випустити пісню і кліп.
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