Фокіна в єгипетському басейні посвітила м’язами у бікіні

Співачка Маша Фокіна пожалілася на важкий рік та полетіла на кілька днів відпочити в Єгипті з подружкою.

Поки її чоловік займається маленьким сином в Америці, Маша ніжиться під сонечком у басейні та хизується худорлявим тілом у бікіні.

Судячи з її фото в купальнику, Фокіна багато часу проводить в спортзалі.

Футболіст Артем Мілевський у коментарі до цього фото назвав Фокіну "сухарем"

Фокіна втомилася та полетіла відпочивати

Нагадаємо, в лютому Маша якийсь час провела у Каліфорнії з чоловіком та сином, а потім повернулася до Києва, щоби випустити пісню і кліп.