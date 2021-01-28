Фокіна повернулася до Каліфорнії та показала, що там поробляє

Співачка Маша Фокіна, яка ще минулої весни прилетіла з США до Києва та наробила галасу у столиці, нарешті повернулася до чоловіка і сина у Каліфорнію.

Про це вона одразу ж повідомила у своєму Instagram та трішки показала, що поробляє у Сан Франциско.

Судячи з відповідей Фокіної на запитання її підписників, займається вона переважно сином Габріелем, своїм зовнішнім виглядом та веденням соцмереж.

Хлопчик народився у США

"Давно я не керувала автівкою. Обожнюю", - зізналася Фокіна

Овочі - це теж вуглеводи, Машо

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