Фокіна повернулася до Каліфорнії та показала, що там поробляє
28 січня 2021, 15:45
Співачка Маша Фокіна, яка ще минулої весни прилетіла з США до Києва та наробила галасу у столиці, нарешті повернулася до чоловіка і сина у Каліфорнію.
Про це вона одразу ж повідомила у своєму Instagram та трішки показала, що поробляє у Сан Франциско.
Судячи з відповідей Фокіної на запитання її підписників, займається вона переважно сином Габріелем, своїм зовнішнім виглядом та веденням соцмереж.
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