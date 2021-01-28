Фокіна повернулася до Каліфорнії та показала, що там поробляє

Четвер, 28 січня 2021, 15:45

Співачка Маша Фокіна, яка ще минулої весни прилетіла з США до Києва та наробила галасу у столиці, нарешті повернулася до чоловіка і сина у Каліфорнію.

Про це вона одразу ж повідомила у своєму Instagram та трішки показала, що поробляє у Сан Франциско.

Судячи з відповідей Фокіної на запитання її підписників, займається вона переважно сином Габріелем, своїм зовнішнім виглядом та веденням соцмереж.

 
Свого первістка Маша показала лише у серпні 2020-го, коли малюку було вже півтора роки
 
Хлопчик народився у США
 
Маша називає сина своєю копією 
 
"Давно я не керувала автівкою. Обожнюю", - зізналася Фокіна 
 
Овочі - це теж вуглеводи, Машо 
 
Зараз Фокіна ще худіша 

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