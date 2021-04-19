Донька-копія Сінді Кроуфорд підставила сонцю свої "персики". ФОТО
Понеділок, 19 квітня 2021, 17:28
Американська модель Кая Гербер дедалі більше вражає схожістю з зірковою матусею, Сінді Кроуфорд. А ще 19-річна красунечка милує око своїми фотосесіями у спідньому.
Черговими кадрами для Calvin Klein дівчина поділилася в мережі.
"Вигуляла свої персики в Каліфорнії", - написала Кая.
Як відомо, в Сінді та її чоловіка Ренді Гербера також є син Преслі. Парубок, як і його молодша сестра, працює моделлю, але рівня Каї йому досягти все ніяк не вдається. Подейкували, через це Преслі засмучує батьків своєю проблемною поведінкою.
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