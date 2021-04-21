Седокова показала блондина у своєму ліжку та себе в зухвалому купальнику

Співачка Аня Седокова разом із чоловіком-баскетболістом Янісом Тіммою вразили змінами зовнішності.

Спортсмен раптом став блондином, а його зіркова дружина – жартома приміряла кардинально новий образ. Утім, Ані вдалося протримати інтригу щодо своєї зачіски цілий день.

Спочатку вона показалася у кріслі перукаря з фарбою на волоссі. Потім показала блондина Яніса у своєму ліжку, після чого зробила паузу і не постила сторі про себе.

Седокова заплутала своїх фоловерів

Насправді у блонд пофарбували Яніса

Як вам новий стиль спортсмена?

Аня передумала фарбуватися чи з самого початку жартувала?

І врешті вона виклала відео, на якому показалася з коротким волоссям сивуватого кольору.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Звісно, це була перука, а Седокова залишилася довгокосою шатенкою. І знову похизувалася тілом в сексі-купальнику.

Такою Седокову бачити більш звично

Фото і відео з Instagram