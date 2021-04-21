Седокова показала блондина у своєму ліжку та себе в зухвалому купальнику

Середа, 21 квітня 2021, 10:41

Співачка Аня Седокова разом із чоловіком-баскетболістом Янісом Тіммою вразили змінами зовнішності.

Спортсмен раптом став блондином, а його зіркова дружина – жартома приміряла кардинально новий образ. Утім, Ані вдалося протримати інтригу щодо своєї зачіски цілий день.

Спочатку вона показалася у кріслі перукаря з фарбою на волоссі. Потім показала блондина Яніса у своєму ліжку, після чого зробила паузу і не постила сторі про себе.

 
Седокова заплутала своїх фоловерів 
 
Насправді у блонд пофарбували Яніса
 
Як вам новий стиль спортсмена? 
 
Аня передумала фарбуватися чи з самого початку жартувала? 

І врешті вона виклала відео, на якому показалася з коротким волоссям сивуватого кольору. 

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Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Звісно, це була перука, а Седокова залишилася довгокосою шатенкою. І знову похизувалася тілом в сексі-купальнику. 

 
Такою Седокову бачити більш звично 
 
Співачка, до речі, схудла на 5 кіло 

Фото і відео з Instagram


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