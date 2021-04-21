Седокова показала блондина у своєму ліжку та себе в зухвалому купальнику
21 квітня 2021, 10:41
Співачка Аня Седокова разом із чоловіком-баскетболістом Янісом Тіммою вразили змінами зовнішності.
Спортсмен раптом став блондином, а його зіркова дружина – жартома приміряла кардинально новий образ. Утім, Ані вдалося протримати інтригу щодо своєї зачіски цілий день.
Спочатку вона показалася у кріслі перукаря з фарбою на волоссі. Потім показала блондина Яніса у своєму ліжку, після чого зробила паузу і не постила сторі про себе.
І врешті вона виклала відео, на якому показалася з коротким волоссям сивуватого кольору.
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Звісно, це була перука, а Седокова залишилася довгокосою шатенкою. І знову похизувалася тілом в сексі-купальнику.
Фото і відео з Instagram
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