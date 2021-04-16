Седокова показала себе з плюс 5 кіло. ВІДЕО
П'ятниця, 16 квітня 2021, 12:00
Співачка Ганна Седокова показала, як виглядала, коли важила на 5 кілограмів більше.
Таким хитрим чином Аня оголосила, на скільки вона схудла, і продемонструвала, як ці кілограми не заважали їй бути красивою та сексуальною.
"Я сьогодні зважилася. Мінус 5 від цієї ваги (на фото – ред..). Дивно, що я відчувала себе абсолютно впевнено. І завжди вважала, що не в кілограмах справа. І досі вважаю. А ви будете любити мене плюс 10?", - написала Седокова.
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Нагадаємо, днями Седокова ошелешила підписників справжнім виглядом свого волосся.
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