Полякова з дочкою посвітили довгими ногами в однакових купальниках

26 квітня 2021, 10:08

Співачка Оля Полякова продовжує ̶д̶р̶а̶т̶у̶в̶а̶т̶и̶ ̶ тішити фанатів своїми фотографіями в купальнику.

Компанію зірковій мамі з довгими ногами склала її старша донька Маша. Дівчата попозували на пляжі в однакових чорних купальниках та викликали неоднозначну реакцію підписників своїм поцілунком в губи.

 
Підписники Олі розкритикували її цілунок в губи з дочкою, мовляв, на це неприємно дивитися
 
Дівчата постійно позують в купальниках разом
 
 
 

А з нагоди Дня дочки, який святкували 25-го квітня, Полякова виклала фото обох дочок разом.

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Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)


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