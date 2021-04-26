Полякова з дочкою посвітили довгими ногами в однакових купальниках

Понеділок, 26 квітня 2021, 10:08

Співачка Оля Полякова продовжує ̶д̶р̶а̶т̶у̶в̶а̶т̶и̶ ̶ тішити фанатів своїми фотографіями в купальнику.

Компанію зірковій мамі з довгими ногами склала її старша донька Маша. Дівчата попозували на пляжі в однакових чорних купальниках та викликали неоднозначну реакцію підписників своїм поцілунком в губи.

 
Підписники Олі розкритикували її цілунок в губи з дочкою, мовляв, на це неприємно дивитися
 
Дівчата постійно позують в купальниках разом 
 
 
 

А з нагоди Дня дочки, який святкували 25-го квітня, Полякова виклала фото обох дочок разом. 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)


powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії
Останні матеріали
Більше матеріалів