Полякова з дочкою посвітили довгими ногами в однакових купальниках
Понеділок, 26 квітня 2021, 10:08
Співачка Оля Полякова продовжує ̶д̶р̶а̶т̶у̶в̶а̶т̶и̶ ̶ тішити фанатів своїми фотографіями в купальнику.
Компанію зірковій мамі з довгими ногами склала її старша донька Маша. Дівчата попозували на пляжі в однакових чорних купальниках та викликали неоднозначну реакцію підписників своїм поцілунком в губи.
А з нагоди Дня дочки, який святкували 25-го квітня, Полякова виклала фото обох дочок разом.
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