Фреймут, Різатдінова та вагітна Гузема попрацювали з лопатами коло музею

Вівторок, 27 квітня 2021, 15:59

Телеведуча Оля Фреймут, олімпійська призерка Ганна Різатдінова, дизайнерки Валерія Гузема та Світлана Бевза взялися за лопати та висадили дерева й квіти на центральній ділянці Національного музею історії України.

Озеленення клумби з нагоди Дня землі ініціювала екоактивістка та засновниця екофонду Glossary Foundation Анастасія Цибуляк, повідомляє L’Officiel Ukraine.

Відомі дівчата, які долучилися до акції, висадили дерен, ялівець, пузиреплодник і липу. Оскільки неподалік музею вже була стара липа, яку, за легендою, посадив Петро Могила, виникла ідея посадити ще одну, як символ єднання сучасності й історії, поваги до коріння.

 
Екоактивістка Анастасія Цибуляк і телеведуча Оля Фреймут 
 
Вагітна первістком Валерія Гузема теж взялася за лопату 
 
Гімнастка Аня Різатдінова 
 
Дизайнерка Ксенія Шнайдер
 
Фреймут вдяглася, наче на модний показ, а не на суботник 
 
Поліна Неня прийшла зі всіма дітьми 
 
Дизайнерка Світлана Бевза 
 
Видавчиня L'Officiel Україна Ярослава Бойко 
 
Фаїна Тедеєва з донькою

Нагадаємо, нещодавно селебріті на чолі з Іриною Горовою висаджували ялинки у лісі


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