Фреймут, Різатдінова та вагітна Гузема попрацювали з лопатами коло музею
27 квітня 2021, 15:59
Телеведуча Оля Фреймут, олімпійська призерка Ганна Різатдінова, дизайнерки Валерія Гузема та Світлана Бевза взялися за лопати та висадили дерева й квіти на центральній ділянці Національного музею історії України.
Озеленення клумби з нагоди Дня землі ініціювала екоактивістка та засновниця екофонду Glossary Foundation Анастасія Цибуляк, повідомляє L’Officiel Ukraine.
Відомі дівчата, які долучилися до акції, висадили дерен, ялівець, пузиреплодник і липу. Оскільки неподалік музею вже була стара липа, яку, за легендою, посадив Петро Могила, виникла ідея посадити ще одну, як символ єднання сучасності й історії, поваги до коріння.
Нагадаємо, нещодавно селебріті на чолі з Іриною Горовою висаджували ялинки у лісі.
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