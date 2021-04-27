Фреймут, Різатдінова та вагітна Гузема попрацювали з лопатами коло музею

Телеведуча Оля Фреймут, олімпійська призерка Ганна Різатдінова, дизайнерки Валерія Гузема та Світлана Бевза взялися за лопати та висадили дерева й квіти на центральній ділянці Національного музею історії України.

Озеленення клумби з нагоди Дня землі ініціювала екоактивістка та засновниця екофонду Glossary Foundation Анастасія Цибуляк, повідомляє L’Officiel Ukraine.

Відомі дівчата, які долучилися до акції, висадили дерен, ялівець, пузиреплодник і липу. Оскільки неподалік музею вже була стара липа, яку, за легендою, посадив Петро Могила, виникла ідея посадити ще одну, як символ єднання сучасності й історії, поваги до коріння.

Екоактивістка Анастасія Цибуляк і телеведуча Оля Фреймут

Реклама:

Вагітна первістком Валерія Гузема теж взялася за лопату

Гімнастка Аня Різатдінова

Дизайнерка Ксенія Шнайдер

Фреймут вдяглася, наче на модний показ, а не на суботник

Поліна Неня прийшла зі всіма дітьми

Дизайнерка Світлана Бевза

Видавчиня L'Officiel Україна Ярослава Бойко

Фаїна Тедеєва з донькою

Нагадаємо, нещодавно селебріті на чолі з Іриною Горовою висаджували ялинки у лісі.