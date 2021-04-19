Як Горова, Клопотенко, Андраде та Осадча ялинки у лісі саджали
19 квітня 2021, 12:32
Продюсерка Ірина Горова разом зі своїми підопічними Мішель Андраде та Олексієм Задорожним (Позитив) та іншими селебріті долучилися до озеленення планети в рамках ініціативи Greening of the planet.
Зірки власноруч висаджували маленькі ялинки у лісі.
"І ви знаєте, це була не просто висадка дерев, це був якийсь ритуал для кожного з нас, адже в процесі ми морально наповнювалися, давали початок чомусь новому в нашому житті, закладали ті паростки, з яких потім виросте щось могутнє і животворне! Маленькі ялинки стануть лісом, а наші мрії і плани - реальністю)", - написала Горова в Instagram.
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До речі, минулого тижня Ірина теж висаджувала дерева разом з дочкою та сином.
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Фото з соцмереж
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