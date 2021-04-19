Як Горова, Клопотенко, Андраде та Осадча ялинки у лісі саджали

19 квітня 2021, 12:32

Продюсерка Ірина Горова разом зі своїми підопічними Мішель Андраде та Олексієм Задорожним (Позитив) та іншими селебріті долучилися до озеленення планети в рамках ініціативи Greening of the planet.

Зірки власноруч висаджували маленькі ялинки у лісі.

"І ви знаєте, це була не просто висадка дерев, це був якийсь ритуал для кожного з нас, адже в процесі ми морально наповнювалися, давали початок чомусь новому в нашому житті, закладали ті паростки, з яких потім виросте щось могутнє і животворне! Маленькі ялинки стануть лісом, а наші мрії і плани - реальністю)", - написала Горова в Instagram.

 
Ірина Горова стала співорганізаторкою ініціативи озеленнення разом з CEO Club Ukraine та його засновником Сергієм Гайдайчуком

 
Телеведуча Катерина Осадча у зеленому не могла пропустити зіркове озеленення планети, і Євген Клопотенко також
 
Позитив і Мішель Андраде теж рятують планету
 
Діджейка Нана і ялинку посадила, і на тусовці засвітилася
 
Телеведуча Валентина Хамайко потрапила пастки Осадчої?
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До речі, минулого тижня Ірина теж висаджувала дерева разом з дочкою та сином.

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Фото з соцмереж


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