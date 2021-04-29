Дружина Остапчука на відпочинку без нього показалася в купальнику і без мейкапу

29 квітня 2021, 14:18

Дружина телеведучого Володимира Остапчука, нотаріуска Христина влаштувала собі канікули в Єгипті без чоловіка.

Разом із подругою вона полетіла до Африки та не шкодує про цей вчинок.

"Цей відпочинок не мав відбутися, але все-таки він відбувся! І я дуже цьому рада, попереду 7 днів насолод для тіла і душі!", - написала Христина в Instagram та вже почала тішити підписників світлинами.

 
Кріс вирішила відпочити по-дівочому

 
Ну і яка ж відпустка без фото в бікіні
 
Остапчук без проблем відпускає жінку саму
 

Нагадаємо, нещодавно Остапчуки з друзями відпочивали у карпатському шале Євгена Червоненка.


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