Дружина Остапчука на відпочинку без нього показалася в купальнику і без мейкапу

Дружина телеведучаого Володимира Остапчука, нотаріуска Христина влаштувала собі відпочинок у Єгипті без чоловіка.

Разом із подругою вона полетіла до Африки та не шкодує про цей вчинок.

"Цей відпочинок не мав відбутися, але все-таки він відбувся! І я дуже цьому рада, попереду 7 днів насолод для тіла і душі!", - написала Христина в Instagram та вже почала тішити підписників світлинами.

Кріс вирішила відпочити по-дівочому

Нагадаємо, нещодавно Остапчуки з друзями відпочивали у карпатському шале Євгена Червоненка.