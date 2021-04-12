Остапчуки та Камінська попіарили карпатське шале Червоненка з ведмежими шкурами та опудалами тварин

Колишній губернатор Запорізької області, автогонщик Євген Червоненко знайшов ефективний спосіб розрекламувати свій карпатський бізнес – шале у Татарові, яке він здає в оренду.

Ексдепутат запросив туди компанію відомих блогерів на чолі з Володимиром Остапчуком та його дружиною Христиною і співачкою Славою Камінською.

Друзі полетіли до Карпат літаком і провели там вікенд, протягом якого постили багато сторі та всіляко розхвалювали шале Червоненка, де їх смачно частували та гостинно приймали.

Євген Альфредович особисто провів екскурсію своїм будинком

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Варто зауважити, що жодного з блогерів не збентежила купа килимів зі шкур ведмедів та опудала оленів, якими "прикрашене" шале. А в одній із кімнат ліжко застелене ковдрою з заячих шкірок.

Ось такі фото є в Instagram шале Червоненка

Утім, це не дивно, адже Червоненко – відомий своєю любов’ю до полювання.

Грінпісівців на них нема!

Зате краєвид чудовий та дуже інстаграмний

Остапчук у захваті від шале

Його жінка теж

Червоненко знає, як зробити славу своєму будинку в мережі

У кімнатах повно шкур різних тварин

Начебто неподалік - резиденція Ющенка

Слава постила найменше сторі, але в одному з них зауважила, що знайома з Червоненком дуже давно

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SLAVA KAMINSKA (@babaslavka)

Фото і сторі з Instagram