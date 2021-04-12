Остапчуки та Камінська попіарили карпатське шале Червоненка з ведмежими шкурами та опудалами тварин
Колишній губернатор Запорізької області, автогонщик Євген Червоненко знайшов ефективний спосіб розрекламувати свій карпатський бізнес – шале у Татарові, яке він здає в оренду.
Ексдепутат запросив туди компанію відомих блогерів на чолі з Володимиром Остапчуком та його дружиною Христиною і співачкою Славою Камінською.
Друзі полетіли до Карпат літаком і провели там вікенд, протягом якого постили багато сторі та всіляко розхвалювали шале Червоненка, де їх смачно частували та гостинно приймали.
Варто зауважити, що жодного з блогерів не збентежила купа килимів зі шкур ведмедів та опудала оленів, якими "прикрашене" шале. А в одній із кімнат ліжко застелене ковдрою з заячих шкірок.
Утім, це не дивно, адже Червоненко – відомий своєю любов’ю до полювання.
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Фото і сторі з Instagram