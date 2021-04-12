Остапчуки та Камінська попіарили карпатське шале Червоненка з ведмежими шкурами та опудалами тварин

Колишній губернатор Запорізької області, автогонщик Євген Червоненко знайшов ефективний спосіб розрекламувати свій карпатський бізнес – шале у Татарові, яке він здає в оренду.

Ексдепутат запросив туди компанію відомих блогерів на чолі з Володимиром Остапчуком та його дружиною Христиною і співачкою Славою Камінською.

Друзі полетіли до Карпат літаком і провели там вікенд, протягом якого постили багато сторі та всіляко розхвалювали шале Червоненка, де їх смачно частували та гостинно приймали.

Євген Альфредович особисто провів екскурсію своїм будинком

Варто зауважити, що жодного з блогерів не збентежила купа килимів зі шкур ведмедів та опудала оленів, якими "прикрашене" шале. А в одній із кімнат ліжко застелене ковдрою з заячих шкірок.

Ось такі фото є в Instagram шале Червоненка

Утім, це не дивно, адже Червоненко – відомий своєю любов’ю до полювання.

Грінпісівців на них нема!

Зате краєвид чудовий та дуже інстаграмний

Остапчук у захваті від шале

Його жінка теж

Червоненко знає, як зробити славу своєму будинку в мережі

У кімнатах повно шкур різних тварин

Начебто неподалік - резиденція Ющенка

Слава постила найменше сторі, але в одному з них зауважила, що знайома з Червоненком дуже давно

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SLAVA KAMINSKA (@babaslavka)

Фото і сторі з Instagram