"Їдемо на бал": Гайтана замилувала ВІДЕО з 3-річною пишнокосою донею
П'ятниця, 30 квітня 2021, 10:00
Донечка співачки Гайтани, 3-річна Сапфір Ніколь успадкувала від неї пишнюще афроволосся. І хоча зіркова мама професійно вміє його приборкувати та робити надсклідні екзотичні зачіски, інколи обмежується лише обідком.
Миле відео зі своєю кучерявкою Гайтана запостила в Instagram.
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Нагадаємо, артистка полюбляє позувати з Ніколь у фемілі-луках.
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