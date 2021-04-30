"Їдемо на бал": Гайтана замилувала ВІДЕО з 3-річною пишнокосою донею

Донечка співачки Гайтани, 3-річна Сапфір Ніколь успадкувала від неї пишнюще афроволосся. І хоча зіркова мама професійно вміє його приборкувати та робити надсклідні екзотичні зачіски, інколи обмежується лише обідком.

Миле відео зі своєю кучерявкою Гайтана запостила в Instagram.

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Сапфір Ніколь - серйозна крихітка

Нагадаємо, артистка полюбляє позувати з Ніколь у фемілі-луках.

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