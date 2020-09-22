Гайтана у мінішортах на біговій доріжці повчила, як скинути 5 кіло за тиждень

41-річна співачка Гайтана запевняє, що знає, як за тиждень легко позбутися зайвих кілограмів.

Рецепт зірки простий – біг, вправи та обмеження в їжі.

Щоправда, бігати треба щодня по 45 хвилин.

Також вона радить щодня качати прес (3 підходи по 50 разів), віджиматися від підлоги (3 підходи по 30 разів) та робити випади (3 підходи по 30 разів).

Їсти Гайтана рекомендує гречку, овочі, рибу та курку. І ніяких солодощів, борошна чи жирних страв.

Кожного дня по 45 хвилин

"За тиждень – 5 кіло – легко", - заявила артистка і показалася на біговій доріжці.