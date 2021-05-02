Зеленський на першотравень гайнув до гуцулів і отримав трембіту. ФОТО

Президент Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою перше травня провели у Карпатах.

Там вони відвідали хату-музей "Тіні забутих предків", де жив режисер Сергій Параджанов.

Фото першої пари ̶б̶е̶з̶ ̶м̶а̶с̶о̶к̶ ̶ оприлюднив сайт "Йо, Верховина".

"Ніхто не очікував, але сьогодні 1-го травня Верховину відвідав президент України, Володимир Зеленський. Це був не офіційний візит, а відпочинок. Разом із дружиною побували на екскурсії в хаті-музеї "Тіні забутих предків", де проживав і творив Сергій Параджанов. Провела для них екскурсію місцева гуцулка пані Галина", - йдеться на сайті.

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Також подружжя відвідало музей "Гуцульської магії", в якому власник музею пан Микола подарував гаранту символ гуцулів - трембіту.

Зеленський - як справжній турист, із фотокамерою

Невідомо, чи Зеленські повернулися на Великдень додому в Київ. Адже у своїй вітальній промові президент закликав українців святкувати вдома, щоби не поширювати ковід.