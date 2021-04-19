16-го квітня президент Володимир Зеленський разом із першою леді злітали до Парижа, де зустрілися з подружжям Макронів. Речниця гаранта, Юлія Мендель теж супроводжувала боса у поїздці і традиційно "відзначилася".

Уже кілька днів у соцмережах обговорюють сонячні окуляри Юлі, які вона повісила собі на груди, та кросівки першої леді, в яких та прийшла в Лувр.

Думки щодо протоколу та етикету розділилися. І якщо взуття Зеленської ще може вважатися незначним "факапом", то окуляри Мендель – це повний провал. Чому так – пояснює експертка з етикету Анна Чаплигіна.

"Якщо після поїздки в Париж в інфополі вже котрий день обговорюють не основні меседжі президента України, а "вбрання" його прессекретаря - це професійний провал.⠀

Прессекретар - це технічна роль (не праця і професія, а роль). Цей персонаж не є прямим учасником сцени. Його головне завдання - не привертати уваги до своєї персони, але допомагати грамотно і ефективно доносити інформаційний посил першої особи. ⠀

Замість цього прессекретар президента спочатку вибирає одяг, який не відповідає поняттю "діловий" в сфері державної служби. А потім виставляє фото з пресконференції в Instagram з підписом "Робота, яка надихає" (**!). ⠀

Це фото Мендель підписала в Instagram: "Робота, яка надихає"

Спідниця прессекретаря ... була б доречна для побачення, але не для людини, яка є хоч і десятою, але особою держави, біля кордонів якого зібрали максимум бойової техніки, і ескалація збройного конфлікту висока як ніколи.⠀

Шовк, атлас - тканини, які ваблять, вигідно підкреслюють всі жіночі принади при найменшому русі, що викликають бажання доторкнутися і погладити. Напівпрозорі тканини - шифон, органза - дають натяк і викликають бажання придивитися і розгледіти. Завдання прес-секретаря - розбурхувати сексуальну фантазію?!⠀

Сонцезахисні окуляри - це сонцезахисні окуляри, а не обруч на голову або підвіска на шию. Потрібно увімкнути голову і зробити одне маленьке зусилля - не на воріт одягу повісити окуляри, а хоча б в руці тримати. Але навіщо вони взагалі були потрібні не охоронцеві, не снайперу - питання.⠀

Ані тканини костюму Юлі, ані її окуляри між грудей не вписуються у діловий стиль

Про зручні кеди першої леді в Луврі... У мене одне питання. Чому Єлизавета II, якій днями виповниться 95 (!) років, в момент величезної, непосильною особистої втрати може надіти туфлі на підборах і обійтися без сонцезахисних окулярів, а люди, які вдвічі її молодші, очевидно фізично здоровіші, не перебуваючи під подібним психологічним пресом не можуть? Можливо, справа не в фізичних можливостях?⠀

Стиль - це результат експериментів, тобто безлічі помилок і рідкісного успіху. Експерименти вимагають ресурсу - тимчасового, грошового і освітнього. Якщо на стиль ресурсу немає, то потрібно зробити безпомилково - надіти уніформу держслужбовця - темно-синій костюм і білу блузку. І тут немає місця дискусіям, як немає місця дискусіям у виборі одягу для пожежного.⠀

Викаблучуватися треба на сцені шоу-бізнесу, але не в банку, не в залі суду і не на міжнародному державному заході. Якщо ви хоч якимось чином уявляєте компанію або бізнес, контактуєте з клієнтами в якості особи компанії - подивіться лекцію про діловому одязі. Якщо вам здається, що там немає простору для творчості, то вам здається. Там досить можливості проявити свою унікальну особистість і при цьому не виглядати ганебно або образливо".

Фото з Instagram