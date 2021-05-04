Потап віршами та весільним фото привітав Каменських із 34-річчям
4 травня 2021, 09:49
4-го травня співачці Насті Каменських виповнилося 34 роки. І першим у мережі її привітав чоловік Олексій Потапенко.
Шоумен виклав фото дружини у весільній сукні та присвятив їй вірш.
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Сама іменинниця у сторі оголосила, що найкращим подарунком для неї стануть пожертви дітям у фонд Таблеточки.
Нагадаємо, незабаром Каменських із Потапенком відзначатимуть другу річницю весілля.
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