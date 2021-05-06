Екс-"ВІА Гра" Романова на турецьких берегах посвітила звабливим тілом у бікіні

Четвер, 6 травня 2021, 17:35

Колишня учасниця гурту "ВІА Гра" Міша Романова проводить травневі свята у райському куточку.

Так співачка назвала готель у турецькому селищі Гойнюк, де вона зупинилася разом із сином та родичами.

"Так виглядають ідеальні травневі свята і ніяких турбот! Ми з сім'єю знайшли чудове місце на турецькому узбережжі", - написала Романова та показала гаряче фото себе в зеленому бікіні.

 
Міша зваблює туристів та місцевих своїми формами 

Нагадаємо, два роки тому Романова розповіла, як збільшила собі груди, не знаючи, що чекає дитину. 

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