Екс-"ВІА Гра" Романова на турецьких берегах посвітила звабливим тілом у бікіні

Колишня учасниця гурту "ВІА Гра" Міша Романова проводить травневі свята у райському куточку.

Так співачка назвала готель у турецькому селищі Гойнюк, де вона зупинилася разом із сином та родичами.

"Так виглядають ідеальні травневі свята і ніяких турбот! Ми з сім'єю знайшли чудове місце на турецькому узбережжі", - написала Романова та показала гаряче фото себе в зеленому бікіні.

Міша зваблює туристів та місцевих своїми формами

Нагадаємо, два роки тому Романова розповіла, як збільшила собі груди, не знаючи, що чекає дитину.