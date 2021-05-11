Ліза Ющенко в трусах потанцювала під шум океану та закликала відпочивати за кордоном

Вівторок, 11 травня 2021, 11:22

Колишня дружина Андрія Ющенка, Ліза Ющенко, яка живе між Московю і Монако та іноді буває в Києві, показала фото з відпочинку на Мальдівах.

"Бережіть батьківщину, відпочивайте за кордоном!", - жартома закликала ексневістка колишнього президента.

Ющенко також посвітила струнким тілом у бікіні та показалася з дочкою Варварою.

 
11-річна Варя вже наздоганяє свою мініатюрну маму 
 
Цікаво, яку саме батьківщину закликала берегти Ліза, адже сама вона народилася у Керчі і давно живе не в Україні 
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Публикация от Liza Yushchenko (@liza_u)

Нагадаємо, нещодавно Ліза вперше показала в мережі свого чоловіка. 


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