Ліза Ющенко в трусах потанцювала під шум океану та закликала відпочивати за кордоном

Колишня дружина Андрія Ющенка, Ліза Ющенко, яка живе між Московю і Монако та іноді буває в Києві, показала фото з відпочинку на Мальдівах.

"Бережіть батьківщину, відпочивайте за кордоном!", - жартома закликала ексневістка колишнього президента.

Ющенко також посвітила струнким тілом у бікіні та показалася з дочкою Варварою.

Цікаво, яку саме батьківщину закликала берегти Ліза, адже сама вона народилася у Керчі і давно живе не в Україні

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Liza Yushchenko (@liza_u)

Нагадаємо, нещодавно Ліза вперше показала в мережі свого чоловіка.