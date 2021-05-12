55-річна Кроуфорд без трусів знялася для глянцю. ФОТО
12 травня 2021, 10:40
Американська супермодель Сінді Кроуфорд, яка у лютому відсвяткувала 55-річчя, вирішила згадати старі добрі часи та посвітити своїми принадами з обкладинки глянцю.
У млосному ч/б фотосеті зірка з'явилася в Vogue Brasil.
Як відомо, Сінді дуже дратує, коли їй закидають, мовляв, вона вже не та, яка була у 20. Адже її мета - виглядати прекрасно як для її віку, і зірка старанно над цим працює.
Нагадаємо, Кроуфорд нерідко показує в мережі свої воркаути та обличчя без мейкапу.
Фото з Instagram Кроуфорд, Vogue Brasil та фотографів Luigi and Iango
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