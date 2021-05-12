55-річна Кроуфорд без трусів знялася для глянцю. ФОТО

Середа, 12 травня 2021, 10:40

Американська супермодель Сінді Кроуфорд, яка у лютому відсвяткувала 55-річчя, вирішила згадати старі добрі часи та посвітити своїми принадами з обкладинки глянцю. 

У млосному ч/б фотосеті зірка з'явилася в Vogue Brasil.

 
Кроуфорд прикрасила собою обкладинку бразильського Vogue
 
Іконі моделінгу 55 років
 
 
Як зізналася Сінді, пишні зачіски - одна з речей, які вона найбільше любить у фотосесіях
 
 
 

Як відомо, Сінді дуже дратує, коли їй закидають, мовляв, вона вже не та, яка була у 20. Адже її мета - виглядати прекрасно як для її віку, і зірка старанно над цим працює. 

Нагадаємо, Кроуфорд нерідко показує в мережі свої воркаути та обличчя без мейкапу.

Фото з Instagram Кроуфорд, Vogue Brasil та фотографів Luigi and Iango

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