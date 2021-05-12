55-річна Кроуфорд без трусів знялася для глянцю. ФОТО

Американська супермодель Сінді Кроуфорд, яка у лютому відсвяткувала 55-річчя, вирішила згадати старі добрі часи та посвітити своїми принадами з обкладинки глянцю.

У млосному ч/б фотосеті зірка з'явилася в Vogue Brasil.

Кроуфорд прикрасила собою обкладинку бразильського Vogue

Іконі моделінгу 55 років

Як зізналася Сінді, пишні зачіски - одна з речей, які вона найбільше любить у фотосесіях

Як відомо, Сінді дуже дратує, коли їй закидають, мовляв, вона вже не та, яка була у 20. Адже її мета - виглядати прекрасно як для її віку, і зірка старанно над цим працює.

Нагадаємо, Кроуфорд нерідко показує в мережі свої воркаути та обличчя без мейкапу.

Фото з Instagram Кроуфорд, Vogue Brasil та фотографів Luigi and Iango

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Коси не висушила, макіяж не змила: Кроуфорд показала, якою встала після ночі. ФОТО