Ребрик у бікіні показала, як качає попу в Туреччині

Актриса Лілія Ребрик навіть на сімейному відпочинку в Туреччині активно стежить за фігурою та займається спортом.

Зараз вона ще й проходить тренувальний онлайн-марафон, тож показала у сторі, які вправи робить для красивої попи.

Крім того, разом з чоловіком Андрієм Диким Лілія відкрила для себе великий теніс.

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40-річна мати двох дітей на відпочинку в Туреччині

Актриса і телеведуча хоче бути завжди у формі

А так Ребрик качає дупцю в рамках онлайн-марафону з тренером

Молодець, Ліля! Так тримати!

Якось Лілія розказувала, що почувається богинею, бо відшукала свою "родзинку".