Ребрик у бікіні показала, як качає попу в Туреччині

12 травня 2021, 17:33

Актриса Лілія Ребрик навіть на сімейному відпочинку в Туреччині активно стежить за фігурою та займається спортом.

Зараз вона ще й проходить тренувальний онлайн-марафон, тож показала у сторі, які вправи робить для красивої попи.

Крім того, разом з чоловіком Андрієм Диким Лілія відкрила для себе великий теніс.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)


 
40-річна мати двох дітей на відпочинку в Туреччині
 
Актриса і телеведуча хоче бути завжди у формі
 
 
А так Ребрик качає дупцю в рамках онлайн-марафону з тренером
 
Молодець, Ліля! Так тримати!

Якось Лілія розказувала, що почувається богинею, бо відшукала свою "родзинку".


Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів