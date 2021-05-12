Ребрик у бікіні показала, як качає попу в Туреччині
12 травня 2021, 17:33
Актриса Лілія Ребрик навіть на сімейному відпочинку в Туреччині активно стежить за фігурою та займається спортом.
Зараз вона ще й проходить тренувальний онлайн-марафон, тож показала у сторі, які вправи робить для красивої попи.
Крім того, разом з чоловіком Андрієм Диким Лілія відкрила для себе великий теніс.
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Якось Лілія розказувала, що почувається богинею, бо відшукала свою "родзинку".
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