Ребрик поміркувала про жіночу сексуальність: Відчуваю себе Богинею

Актриса Лілія Ребрик вважає, що жінці, щоби бути сексуальною, потрібно відшукати в собі "родзинку". Самій же 39-річній зірці цю внутрішню силу допомагає підживлювати присутність коханого чоловіка.

Про це дружина хореографа Андрія Дикого поміркувала в своєму Instagram.

Ребрик замислилася про жіночу сексуальність фото з instagram ребрик

"...Сексуальність - це зовсім не про вульгарність і розбещеність, це не демонстрування своїх форм чи закусування губ. Для мене - це передусім внутрішня сила жінки, яку необхідно підживлювати коханням. Поруч зі своїм чоловіком я завжди відчуваю себе Богинею, точніше навчилася відчувати себе такою завжди", - поділилася Ліля.

Поруч із коханим зірка почувається Богинею

"У вашої сексуальності можуть бути інакші витоки. Для цього непотрібно бути заміжньою чи то мати десятки кавалерів. Вона буває природньою, головне вам її помітити і розкрити.

Шукайте в собі родзинку! От просто зараз!", - порадила вона.

Як відомо, в Ребрик із Диким є двоє донечок, 8-річна Діана та 2-річна Поліна.

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