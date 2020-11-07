Ребрик поміркувала про жіночу сексуальність: Відчуваю себе Богинею

Актриса Лілія Ребрик вважає, що жінці, щоби бути сексуальною, потрібно відшукати в собі "родзинку". Самій же 39-річній зірці цю внутрішню силу допомагає підживлювати присутність коханого чоловіка.

Про це дружина хореографа Андрія Дикого поміркувала в своєму Instagram.

Ребрик замислилася про жіночу сексуальність фото з instagram ребрик

"...Сексуальність - це зовсім не про вульгарність і розбещеність, це не демонстрування своїх форм чи закусування губ. Для мене - це передусім внутрішня сила жінки, яку необхідно підживлювати коханням. Поруч зі своїм чоловіком я завжди відчуваю себе Богинею, точніше навчилася відчувати себе такою завжди", - поділилася Ліля.

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Поруч із коханим зірка почувається Богинею

"У вашої сексуальності можуть бути інакші витоки. Для цього непотрібно бути заміжньою чи то мати десятки кавалерів. Вона буває природньою, головне вам її помітити і розкрити.

Шукайте в собі родзинку! От просто зараз!", - порадила вона.

Як відомо, в Ребрик із Диким є двоє донечок, 8-річна Діана та 2-річна Поліна.

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