Ірина Шейк засвітила пишне декольте й дупцю в стрінгах. ФОТО

13 травня 2021, 16:53

Супермодель Ірина Шейк регулярно демонструє свої звабливі форми в глянцевих фотосетах. Але, хто б сумнівався, її "залаштункові" знімки не менш гарячі.

Пустотливу фотосесію зі своїм стилістом колишня подруга Бредлі Купера запостила в Instagram.

 
35-річна Шейк назнімала пікантного контенту для свого фотоблогу
фото з instagram шейк
 
Красуня приміряла дуже декольтовані луки

 
Та показала голі сідниці
 
Іра зі своїм стилістом
 
 
 
 

Нагадаємо, нещодавно Іра, яка народилася в російському Єманжелінську, показала архівне фото, на якому їй 20.

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