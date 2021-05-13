Ірина Шейк засвітила пишне декольте й дупцю в стрінгах. ФОТО

Супермодель Ірина Шейк регулярно демонструє свої звабливі форми в глянцевих фотосетах. Але, хто б сумнівався, її "залаштункові" знімки не менш гарячі.

Пустотливу фотосесію зі своїм стилістом колишня подруга Бредлі Купера запостила в Instagram.

35-річна Шейк назнімала пікантного контенту для свого фотоблогу фото з instagram шейк

Красуня приміряла дуже декольтовані луки

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Та показала голі сідниці

Іра зі своїм стилістом

Нагадаємо, нещодавно Іра, яка народилася в російському Єманжелінську, показала архівне фото, на якому їй 20.

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