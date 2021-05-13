Ірина Шейк засвітила пишне декольте й дупцю в стрінгах. ФОТО
Четвер, 13 травня 2021, 16:53
Супермодель Ірина Шейк регулярно демонструє свої звабливі форми в глянцевих фотосетах. Але, хто б сумнівався, її "залаштункові" знімки не менш гарячі.
Пустотливу фотосесію зі своїм стилістом колишня подруга Бредлі Купера запостила в Instagram.
Нагадаємо, нещодавно Іра, яка народилася в російському Єманжелінську, показала архівне фото, на якому їй 20.
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