Ірина Шейк: Я завжди відчувала, ніби народилася не в тому тілі

Російська супермодель Ірина Шейк зізналася, що в підлітковому віці відчувала, ніби мала народитися в хлопчачаму тілі, але потім це "переросла".

Іще вона вперше прокоментувала свій розрив із Бредлі Купером та розказала, як непросто їй тепер бути самотньою мамою їхньої 2-річної донечки Лії.

34-річна красуня стала героїнею весняного номеру британського Vogue.

Ірина Шейк дала інтерв'ю Vogue UK

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Іра, котра народилася в невеликому місті в Челябінській області, рано втратила батька. Їй було 14 років, коли він раптово помер від пневмонії.

"Я завжди відчувала, ніби народилася не в тому тілі. Відчувала, ніби мала би бути хлопцем... Не знаю, чому. Може, тому, що мій батько завжди хотів хлопчика", - поділилася вона.

"Коли його не стало, я подумала: "Якщо я хлопець, то тепер настав час мені подбати про мою сім'ю. Я сказала собі, що ніколи не вийду заміж. Звісно, пізніше я це переросла, і мені подобається бути жінкою. Але я пам'ятаю те відчуття", - зізналася Шейк.

Одна з найгарніших жінок сучасності колись вважала, що народилася не в тому тілі

Випробування загартували характер Ірини, але це не найкращим чином впливає на її особисте життя.

"У мене сильна вдача, я точно знаю, чого хочу, і, гадаю, деякі чоловіки цього бояться. Якщо хтось іде з мого життя, то йде, і я обриваю всі ниточки, розумієте? Гадаю, когось ця холодність дуже лякає. Іще, думаю, небагато людей знають, що під цим ховається приємна, мила людина, яка плаче під час інтерв'ю", - додала вона.

На думку Шейк, у стосунках люди розкриваються як із найкращого, так і з найгіршого свого боку. І дві чудові людини не обов'язково можуть бути чудовою парою. Схоже, саме так сталося в Іри та Бредлі Купера.

"Гадаю, нам дуже пощастило отримати цей досвід разом. Життя без Б. - це новий початок", - зазначила супермодель.

Сильна та холодна зовні Іра насправді мила, приємна та чутлива людина

"Складно знайти баланс між тим, щоби бути самотньою мамою, і тим, щоби бути жінкою, яка працює, і годувальником. Повірте мені, бувають дні, коли я прокидаюся і думаю собі: "Боже мій, я не знаю, що робити, я розвалююся", - розказала Шейк.

Нагадаємо, подейкували, що причиною розриву Ірини та Бредлі став роман актора з Lady Gaga. Щоправда, сама співачка це спростовувала і переконувала, що вони просто надто майстерно зіграли кохання для фільму "Народження зірки".

Фото з Instagram Шейк

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