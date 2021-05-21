Лобода милими ФОТО привітала свою солодку дівчинку з 3-річчям

П'ятниця, 21 травня 2021, 17:13

21-го травня молодшій доньці співачки Світлани Лободи, Тільді виповнилося три рочки.

Зіркова мама привітала свою солодку дівчинку у мережі та показала кілька милих фото з нею.

Щоправда, обличчя Тільди Свєта досі приховує від загалу. Як і ім’я чоловіка, від якого її народила.

 
Лобода показує доньку, але тільки зі спини та у профіль 
 
Цікаво, скільки ще Світлана приховуватиме особу батька своєї другої доні 
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Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Нагадаємо, нещодавно Лобода знялася для російського глянцю та зізналася, що у стосунках вона хоче бути ніжною та слухняною дівчинкою. 


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