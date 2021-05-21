Лобода милими ФОТО привітала свою солодку дівчинку з 3-річчям
П'ятниця, 21 травня 2021, 17:13
21-го травня молодшій доньці співачки Світлани Лободи, Тільді виповнилося три рочки.
Зіркова мама привітала свою солодку дівчинку у мережі та показала кілька милих фото з нею.
Щоправда, обличчя Тільди Свєта досі приховує від загалу. Як і ім’я чоловіка, від якого її народила.
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Нагадаємо, нещодавно Лобода знялася для російського глянцю та зізналася, що у стосунках вона хоче бути ніжною та слухняною дівчинкою.
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