Лобода в купальнику та на шпильках посвітила стегнами з обкладинки російського глянцю
14 травня 2021, 09:48
Співачка Світлана Лобода знялася для чергової глянцевої обкладинки.
На сторінках російського журналу Top Beauty артистка попозувала в різних вбраннях та заінтригувала словами про особисте життя.
Зокрема вона зізналася, що кохання вже її знайшло. Але в особі кого, Лобода знову не сказала.
А ще співачка зауважила, що у стосунках хоче бути просто ніжною та поступливою дівчинкою, і щоби всі рішення приймали за неї.
Фото tbeauty.ru
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