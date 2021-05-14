Лобода в купальнику та на шпильках посвітила стегнами з обкладинки російського глянцю

Співачка Світлана Лобода знялася для чергової глянцевої обкладинки.

На сторінках російського журналу Top Beauty артистка попозувала в різних вбраннях та заінтригувала словами про особисте життя.

Світлана для обкладинки оголила свої довгі і струнки ноги

Зокрема вона зізналася, що кохання вже її знайшло. Але в особі кого, Лобода знову не сказала.

Загал так і не знає, від кого у Лободи друга донька

А ще співачка зауважила, що у стосунках хоче бути просто ніжною та поступливою дівчинкою, і щоби всі рішення приймали за неї.

Не так давно Лобода хворіла на ковід , але швидко одужала і вийшла на сцену

Фото tbeauty.ru