Діджейка Нана "в стилі зебри" підставила звабливе тіло турецькому сонечку
Вівторок, 25 травня 2021, 16:00
Анастасія Кумейко, вона ж DJ Nana, гайнула на канікули до Туреччини. Свої сміливі пляжні луки красуня демонструє в Instagram.
Так один із купальників 35-річної Нани - "зебра-стайл".
Нагадаємо, нещодавно DJ Nana порівнювала себе з розпущеною квіткою та позувала в чому мати народила.
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