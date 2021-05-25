Діджейка Нана "в стилі зебри" підставила звабливе тіло турецькому сонечку

Вівторок, 25 травня 2021, 16:00

Анастасія Кумейко, вона ж DJ Nana, гайнула на канікули до Туреччини. Свої сміливі пляжні луки красуня демонструє в Instagram.

Так один із купальників 35-річної Нани - "зебра-стайл".

 
Анастасія набуває красивої засмаги в Туреччині
фото з instagram dj nana 
 
Діджейка ділиться спекотними фото з шанувальниками
 
І такий ракурс
 

Нагадаємо, нещодавно DJ Nana порівнювала себе з розпущеною квіткою та позувала в чому мати народила.

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