Діджейка Нана "в стилі зебри" підставила звабливе тіло турецькому сонечку

Анастасія Кумейко, вона ж DJ Nana, гайнула на канікули до Туреччини. Свої сміливі пляжні луки красуня демонструє в Instagram.

Так один із купальників 35-річної Нани - "зебра-стайл".

Анастасія набуває красивої засмаги в Туреччині фото з instagram dj nana

Діджейка ділиться спекотними фото з шанувальниками

І такий ракурс

Нагадаємо, нещодавно DJ Nana порівнювала себе з розпущеною квіткою та позувала в чому мати народила.

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