Зеленська у червоному фартуху покуховарила з Клопотенком на ТБ
Перша леді Олена Зеленська сходила на ранкове телешоу, де приготувала кілька страв у компанії відомого кухаря Євгена Клопотенка.
Дружина президента зробила це, аби прорекламувати оновлене шкільне харчування.
"Сьогодні мій день розпочався рано. Я вперше брала участь у зйомках ранкового шоу та готувала страви з оновленого шкільного меню. Це було швидко та смачно", - поділилася Олена в Instagram.
"Смачно має бути і школярам з 1 вересня. А літні канікули – це гарна нагода переглянути культуру харчування вдома. Від нас, батьків, залежить здоров’я та добробут наших дітей", - наголосила перша леді.
Під час програми Зеленська розказала, що якщо президент має час, то він любить робити страви гриль на вулиці.
Нагадаємо, нещодавно Зеленська розказувала, як вони харчуються вдома.
Фото з Instagram