Зеленська у червоному фартуху покуховарила з Клопотенком на ТБ

Перша леді Олена Зеленська сходила на ранкове телешоу, де приготувала кілька страв у компанії відомого кухаря Євгена Клопотенка.

Дружина президента зробила це, аби прорекламувати оновлене шкільне харчування.

"Сьогодні мій день розпочався рано. Я вперше брала участь у зйомках ранкового шоу та готувала страви з оновленого шкільного меню. Це було швидко та смачно", - поділилася Олена в Instagram.

Кулінарний експерт Клопотенко розробив нове меню для школярів і допоміг Зеленській приготувати кілька страв

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"Смачно має бути і школярам з 1 вересня. А літні канікули – це гарна нагода переглянути культуру харчування вдома. Від нас, батьків, залежить здоров’я та добробут наших дітей", - наголосила перша леді.

Як пише " ТСН ", Олена з Євгеном готували салат із яйцем, сиром та куркумою; салат із двома видами капусти і соусом вінегрет та вегетеріанський закритий пиріг

Під час програми Зеленська розказала, що якщо президент має час, то він любить робити страви гриль на вулиці.

Нагадаємо, нещодавно Зеленська розказувала, як вони харчуються вдома.

Фото з Instagram