Перша леді розказала, за чиї гроші вдягається, та в якій країні навчатиметься дочка

Кожен вихід першої леді Олени Зеленської в люди обов’язково обговорюють у пресі. Особлива увага дістається іміджу дружини президента.

Зеленська вже неодноразово наголошувала, що не просто так обирає переважно українських дизайнерів. Але не казала, за чиї гроші весь цей одяг купує.

Як виявилося, на свої вбрання Зеленська витрачає власні кошти. Більше того, у них із Володимиром одна стилістка на двох.

Про це перша леді розповіла в інтерв’ю "VIP з Наталією Мосейчук".

"У мене просто болюче це питання про сукні. Не через те, що мене хейтять. Чомусь усі вважають, що для того, щоб одягатись та гарно виглядати, я користуюсь якимись державними коштами. Мені дуже важливо сказати, що це не так. У все, що я одягнена, це тільки мій клопіт та мої витрати. Як я виглядаю, можна критикувати. Я розумію, що я іноді допускаюсь помилок. Але це тільки мій вибір і я за це відповідальна", - наголосила Олена.

Зеленська запевняє, що усі свої костюми купує за власні кошти

"Всі бачили мою декларацію. У мене вистачає можливостей самостійно вирішувати ці питання", - додала вона.

Також Зеленська зауважила, що у неї є консультант з одягу.

"У нас із Володимиром одна стилістка на двох, тому що немає такого в Офісі президента, де будуть люди, котрі працюють тільки на мене", - заявила перша леді.

Також в інтерв’ю Зеленська розказала, де хоче навчатися її 16-річна донька Олександра.

"Обираємо. У нас щодекілька тижнів різна думка. Зміна профілю. Поки що дали до кінця цього навчального року вирішувати. Зараз травень закінчиться — і все, рішення буде ухвалене. В Україні. І я дуже щаслива, що вона так вирішила. Ми не тиснули, але вона сама вирішила так. Я дуже рада, тому що я хочу, щоб вона була поруч якомога довше", - зізналася перша леді.

"Володимир спокійніше до цього ставиться. Тобто він їй дав більше свободи — обирай, що ти хочеш. Вона вагалася, а потім сказала: "Ні, тут залишаюся, буду поступати тут". Зараз просто обирає", - додала вона.

Олена як мама радіє вибору дочки, бо бачитиме її частіше

На запитання ведучої, чи встигає вона готувати своїм домашнім, Зеленська сказала:

"Зараз є люди, які готують. Ми не питаємо, що в нас там є. Ми не робимо замовлень. Що дали - те і з'їли. Але там не лобстери. Можна не переживати. Сьогодні була яєчня і салат. І в такому руслі ми і живемо. Якщо дітям чогось хочеться, я їду в магазин і купую окремо", - запевнила Олена.

Нагадаємо, раніше Зеленська вже розказувала про життя на держдачі та поради від Бріджит Макрон.

Фото з Instagram