Нікітюк показалася у своєму 67-му бікіні та спробувала осідлати єдинорога. Кумедне ВІДЕО

Любителька жартів і купальників Леся Нікітюк потішила підписників новим контентом.

Телеведуча показалася у своєму 67-му за рахунком бікіні та зняла кумедне відео того, як вона намагається залізти на надувного єдинорога в басейні.

Все це відбувалося у турецькому Бодрумі, де Леся відпочиває.

"Міс пантенол 2021. Мій 67-й купальник", - написала Нікітюк

І чорно-білий варіант про всяк випадок

Хтось у коментарях дорікнув Лесі, що вона вдягла ліфчик догори дригом. Але телеведуча відповіла, що це зараз такий тренд серед модниць

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До слова, щось Нікітюк зачастила до Туреччини. Адже була там лише на початку травня.