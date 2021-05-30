Нікітюк показалася у своєму 67-му бікіні та спробувала осідлати єдинорога. Кумедне ВІДЕО

30 травня 2021, 09:17

Любителька жартів і купальників Леся Нікітюк потішила підписників новим контентом.

Телеведуча показалася у своєму 67-му за рахунком бікіні та зняла кумедне відео того, як вона намагається залізти на надувного єдинорога в басейні.

Все це відбувалося у турецькому Бодрумі, де Леся відпочиває.

 
"Міс пантенол 2021. Мій 67-й купальник", - написала Нікітюк
 
І чорно-білий варіант про всяк випадок
 
Хтось у коментарях дорікнув Лесі, що вона вдягла ліфчик догори дригом. Але телеведуча відповіла, що це зараз такий тренд серед модниць
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Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

До слова, щось Нікітюк зачастила до Туреччини. Адже була там лише на початку травня.


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