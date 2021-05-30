Нікітюк показалася у своєму 67-му бікіні та спробувала осідлати єдинорога. Кумедне ВІДЕО
30 травня 2021, 09:17
Любителька жартів і купальників Леся Нікітюк потішила підписників новим контентом.
Телеведуча показалася у своєму 67-му за рахунком бікіні та зняла кумедне відео того, як вона намагається залізти на надувного єдинорога в басейні.
Все це відбувалося у турецькому Бодрумі, де Леся відпочиває.
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До слова, щось Нікітюк зачастила до Туреччини. Адже була там лише на початку травня.
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