До Нікітюк у купальнику пригорнувся турецький муркотун

Телеведуча Леся Нікітюк - щаслива власниця песика на ім'я Рафік. Але котики її теж люблять.

Один із них приєднався до зірки, коли вона релаксувала у гамаку над водою в Туреччині.

Леся у Туреччині знайшла нового друга фото з instagram нікітюк

Милими світлинами Леся поділилася в Instagram, заразом продемонструвавши й звабливу фігурку в купальнику.

Як розказала Нікітюк у сторіз, у теплі краї вона полетіла на дівич-вечір подруги.

Сама ж Леся чоловіка своїх мрій поки не зустріла. Нагадаємо, він має вірити в Бога, не бути жлобом та мати волохаті груди.

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