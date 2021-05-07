До Нікітюк у купальнику пригорнувся турецький муркотун
П'ятниця, 7 травня 2021, 11:23
Телеведуча Леся Нікітюк - щаслива власниця песика на ім'я Рафік. Але котики її теж люблять.
Один із них приєднався до зірки, коли вона релаксувала у гамаку над водою в Туреччині.
Милими світлинами Леся поділилася в Instagram, заразом продемонструвавши й звабливу фігурку в купальнику.
Як розказала Нікітюк у сторіз, у теплі краї вона полетіла на дівич-вечір подруги.
Сама ж Леся чоловіка своїх мрій поки не зустріла. Нагадаємо, він має вірити в Бога, не бути жлобом та мати волохаті груди.
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