Ріанна спокусливо попозувала в спідньому та на підборах. ФОТО
Середа, 2 червня 2021, 10:05
Барбадоська співачка Ріанна знялася в сексуальному спідньому власного авторства та поділилася сексі-фото у Instagram.
"Три хвилини думала над підписом... і мені нема чого сказати", - зізналася артистка.
Але підписники поквапилися запевнити 33-річну красуню, що такі фото промовистіші за будь-які слова.
Нагадаємо, Ріанна зустрічається з репером A$AP Rocky. У своєму нещодавньому інтерв'ю GQ артист зізнався, що ця жінка - "кохання його життя", і що свою долю він бачить лише з нею.
Як відомо, кілька років тому Рірі була заручена з красенем-мільярдером, але не склалося.
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