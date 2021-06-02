Ріанна спокусливо попозувала в спідньому та на підборах. ФОТО

Барбадоська співачка Ріанна знялася в сексуальному спідньому власного авторства та поділилася сексі-фото у Instagram.

"Три хвилини думала над підписом... і мені нема чого сказати", - зізналася артистка.

Ріанна знялася в спідньому власного бренду фото з instagram ріанни

Але підписники поквапилися запевнити 33-річну красуню, що такі фото промовистіші за будь-які слова.

Принцип співачки - створювати лише такий одяг, який вона надягла би сама, будучи "товстенькою та фігуристою"

Нагадаємо, Ріанна зустрічається з репером A$AP Rocky. У своєму нещодавньому інтерв'ю GQ артист зізнався, що ця жінка - "кохання його життя", і що свою долю він бачить лише з нею.

Як відомо, кілька років тому Рірі була заручена з красенем-мільярдером, але не склалося.

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