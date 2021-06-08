Бойфренд Гросу поцілунком привітав "свою любов" з 26-річчям
8 червня 2021, 13:12
8-го червня співачці Аліні Гросі виповнилося 26. І бойфренд Роман Полянський привітав її у мережі та вперше показав їхній поцілунок.
А ще він назвав Аліну своїм коханням.
Сама ж іменинниця в Instagram написала пост-подяку минулому року та заявила, що вона щаслива.
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Нагадаємо, нещодавно Гросу зізналася, що саме Полянський допоміг їй прийти до тями після розлучення з чоловіком-зрадником.
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