Бойфренд Гросу поцілунком привітав "свою любов" з 26-річчям

8-го червня співачці Аліні Гросі виповнилося 26. І бойфренд Роман Полянський привітав її у мережі та вперше показав їхній поцілунок.

А ще він назвав Аліну своїм коханням.

Але поцілунок Аліна і Роман показали вперше

Сама ж іменинниця в Instagram написала пост-подяку минулому року та заявила, що вона щаслива.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от GROSU (@alina_grosu)

Нагадаємо, нещодавно Гросу зізналася, що саме Полянський допоміг їй прийти до тями після розлучення з чоловіком-зрадником.