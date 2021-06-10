"Бабуся роздуплилася": Костромічова з новою зачіскою показала лайфхак для миття

Четвер, 10 червня 2021, 13:20

Модель і телеведуча Алла Костромічова наважилася кардинально змінити зачіску.

Вона заплела афрокосички, але не врахувала деякі складнощі.

Так, першого ж ранку з косами Алла не могла зібрати волосся, аби не намочити їх у душі. Однак врешті все ж таки їй вдалося це зробити.

Своїми ранковими пригодами модель поділилася в Instagram.

 
Цікаво, як довго носитиме Алла ці косички 
 
Селфі з новою зачіскою - святе 
 
Але без проблем не обійшлося 
 
Хоча вирішити їх виявилося нескладно 
 
А ось і лайфхак 
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Публикация от Alla Kostromichova (@alla)

Нагадаємо, нещодавно афрокосички носила співачка Джамала. 


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