"Бабуся роздуплилася": Костромічова з новою зачіскою показала лайфхак для миття

Модель і телеведуча Алла Костромічова наважилася кардинально змінити зачіску.

Вона заплела афрокосички, але не врахувала деякі складнощі.

Так, першого ж ранку з косами Алла не могла зібрати волосся, аби не намочити їх у душі. Однак врешті все ж таки їй вдалося це зробити.

Своїми ранковими пригодами модель поділилася в Instagram.

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Цікаво, як довго носитиме Алла ці косички

Селфі з новою зачіскою - святе

Але без проблем не обійшлося

Хоча вирішити їх виявилося нескладно

А ось і лайфхак

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Нагадаємо, нещодавно афрокосички носила співачка Джамала.