"Бабуся роздуплилася": Костромічова з новою зачіскою показала лайфхак для миття

10 червня 2021, 13:20

Модель і телеведуча Алла Костромічова наважилася кардинально змінити зачіску.

Вона заплела афрокосички, але не врахувала деякі складнощі.

Так, першого ж ранку з косами Алла не могла зібрати волосся, аби не намочити їх у душі. Однак врешті все ж таки їй вдалося це зробити.

Своїми ранковими пригодами модель поділилася в Instagram.


 
Цікаво, як довго носитиме Алла ці косички
 
Селфі з новою зачіскою - святе
 
Але без проблем не обійшлося
 
Хоча вирішити їх виявилося нескладно
 
А ось і лайфхак
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Публикация от Alla Kostromichova (@alla)

Нагадаємо, нещодавно афрокосички носила співачка Джамала.


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