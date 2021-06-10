"Бабуся роздуплилася": Костромічова з новою зачіскою показала лайфхак для миття
Четвер, 10 червня 2021, 13:20
Модель і телеведуча Алла Костромічова наважилася кардинально змінити зачіску.
Вона заплела афрокосички, але не врахувала деякі складнощі.
Так, першого ж ранку з косами Алла не могла зібрати волосся, аби не намочити їх у душі. Однак врешті все ж таки їй вдалося це зробити.
Своїми ранковими пригодами модель поділилася в Instagram.
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Нагадаємо, нещодавно афрокосички носила співачка Джамала.
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