Джамала видовищно розпрощалася з афрокосами. ФОТО

Співачка Джамала знову змінила зачіску. Точніше, вона повернулася до свого звичайного вигляду, але зробила це дуже ефектно.

Артистка розплела афрокосички, з якими проходила кілька тижнів та відпочила в Єгипті, і показала, що стало з її волоссям.

Джамала стала ще більше афро :)

Співачка останнім часом багато експериментує з виглядом

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Але Джа не залишила пишну зачіску після косичок, а майже одразу привела волосся у звичний стан.

Джамала знову схожа на себе

Нагадаємо, Джамала з січня перейшла на дієтичне харчування і вже скинула понад 7 кілограмів. До того ж, співачка почала викладати фото в купальнику, чого раніше не робила.

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