Джамала видовищно розпрощалася з афрокосами. ФОТО
5 травня 2021, 10:43
Співачка Джамала знову змінила зачіску. Точніше, вона повернулася до свого звичайного вигляду, але зробила це дуже ефектно.
Артистка розплела афрокосички, з якими проходила кілька тижнів та відпочила в Єгипті, і показала, що стало з її волоссям.
Але Джа не залишила пишну зачіску після косичок, а майже одразу привела волосся у звичний стан.
Нагадаємо, Джамала з січня перейшла на дієтичне харчування і вже скинула понад 7 кілограмів. До того ж, співачка почала викладати фото в купальнику, чого раніше не робила.
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