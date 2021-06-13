Лорак у лимонній сукні влаштувала доньці свято із мультяшним тортом-гігантом

9-го червня доньці співачки Ані Лорак Софії виповнилося 10 років, і зіркова мама влаштувала дівчинці свято.

Кароліна замовила для своєї іменинниці величезний зелений торт, прикрашений її світлинами та героями мультику "Сімейка Крудсів".

На вечірку запросили купу друзів Соні. Тато дівчинки, Мурат Налчаджиоглу теж приїхав вітати доню.

Кароліна замовила торт, вищий за себе

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Сама Лорак на святі дочки не впустила нагоди попозувати у звабливій лимонній сукні з оголеним плечем.

Поки гості розважалися, Ані пофотографувалася у сонячних променях

Співачка для дитячого свята обрала звабливу мінісукню

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Наприкінці свята для Софійки влаштували салют.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ©Новости, фан-аккаунт AniLorak (@karolina___lifenews___)

Нагадаємо, 2 роки тому Лорак подарувала доньці на 8-річчя їстівний корабель.