Лорак у лимонній сукні влаштувала доньці свято із мультяшним тортом-гігантом
Неділя, 13 червня 2021, 09:44
9-го червня доньці співачки Ані Лорак Софії виповнилося 10 років, і зіркова мама влаштувала дівчинці свято.
Кароліна замовила для своєї іменинниці величезний зелений торт, прикрашений її світлинами та героями мультику "Сімейка Крудсів".
На вечірку запросили купу друзів Соні. Тато дівчинки, Мурат Налчаджиоглу теж приїхав вітати доню.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Сама Лорак на святі дочки не впустила нагоди попозувати у звабливій лимонній сукні з оголеним плечем.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Наприкінці свята для Софійки влаштували салют.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Нагадаємо, 2 роки тому Лорак подарувала доньці на 8-річчя їстівний корабель.
powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії