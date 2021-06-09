Лорак із колишнім архівними ФОТО привітали дочку з 10-річчям

9-го червня доньці співачки Ані Лорак та її ексчоловіка Мурата Налчаджиоглу виповнилося 10 років.

З цієї нагоди мама і тато виклали фотопідбірку Софії, де показала її у різному віці.

Причому Кароліна оприлюднила фото доні лише з собою, а Мурат – тільки з ним.

До того ж, коллаж від тата Соня запостила у свій Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sonia jan 09 я люблю всех (@soniknomik)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

Нагадаємо, торік, незважаючи на карантин, Лорак влаштувала свято доньці з гостями і хрещеним татом Філіпом Кіркоровим.