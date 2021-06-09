Лорак із колишнім архівними ФОТО привітали дочку з 10-річчям
9 червня 2021, 13:45
9-го червня доньці співачки Ані Лорак та її ексчоловіка Мурата Налчаджиоглу виповнилося 10 років.
З цієї нагоди мама і тато виклали фотопідбірку Софії, де показала її у різному віці.
Причому Кароліна оприлюднила фото доні лише з собою, а Мурат – тільки з ним.
До того ж, коллаж від тата Соня запостила у свій Instagram.
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Нагадаємо, торік, незважаючи на карантин, Лорак влаштувала свято доньці з гостями і хрещеним татом Філіпом Кіркоровим.
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