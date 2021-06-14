Тепер можна і народжувати: жінка Павліка перед пологами відгуляла 27-річчя в ресторані

14 червня 2021, 10:46

Дружина співака Віктора Павліка, Катерина Репяхова відзначила своє 27-річчя, як і хотіла – у ресторані з близькими.

І останні дні вагітності не завадили іменинниці танцювати в обіймах чоловіка.

Реп’яхова раніше казала, що хоче народити вже 27-річною. Тож синочок Міша почув маму і дав їй відсвяткувати день народження 13-го червня.

 
Катя навела красу та пішла святкувати

 

"Максимально опухла і максимально щаслива! У мене найкращий чоловік, мама, друзі і життя❤. А ще мене чекає найбільша подія в моєму житті. Мій Мишко!", - написала Катерина.

 
 
Гуляли у заміському ресторані
 
 
 
А це подарунок від чоловіка. Такий годинник коштує близько 5 тисяч гривень
 
 
Іменинниця з найближчими
 
Фотографії зі свята Катя постила в Instagram уже дорогою до пологового
 
 
 

Нагадаємо, нещодавно Катерина хвалилася кімнатою, яку підготувала для майбутнього синочка.


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