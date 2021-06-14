Тепер можна і народжувати: жінка Павліка перед пологами відгуляла 27-річчя в ресторані

Дружина співака Віктора Павліка, Катерина Репяхова відзначила своє 27-річчя, як і хотіла – у ресторані з близькими.

І останні дні вагітності не завадили іменинниці танцювати в обіймах чоловіка.

Реп’яхова раніше казала, що хоче народити вже 27-річною. Тож синочок Міша почув маму і дав їй відсвяткувати день народження 13-го червня.

Катя навела красу та пішла святкувати

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"Максимально опухла і максимально щаслива! У мене найкращий чоловік, мама, друзі і життя❤. А ще мене чекає найбільша подія в моєму житті. Мій Мишко!", - написала Катерина.

Гуляли у заміському ресторані

А це подарунок від чоловіка. Такий годинник коштує близько 5 тисяч гривень

Іменинниця з найближчими

Фотографії зі свята Катя постила в Instagram уже дорогою до пологового

Нагадаємо, нещодавно Катерина хвалилася кімнатою, яку підготувала для майбутнього синочка.