Дружина Павліка напередодні пологів похвалилася ніжним інтер’єром дитячої кімнати
Дружина Віктора Павліка, Катерина Репяхова давно довела, що геть не забобонна.
Майбутня матуся уже всім повідомила стать первістка, його ім’я, імовірний термін пологів, а тепер ще й показала дитячу кімнату.
Останнє Катя зробила в рекламних цілях, але від цього не менш цікаво подивитися, як подружжя облаштувало інтер’єр для майбутнього синочка.
Репяхова також повідомила у сторі, що 3-го червня востаннє відвідала свою лікарку, і вона запевнила, що до пологів ще приблизно тиждень. Тому майбутній татко Віктор Павлік спокійно вирушив собі на байкерський зліт.
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