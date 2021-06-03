Дружина Павліка напередодні пологів похвалилася ніжним інтер’єром дитячої кімнати

Дружина Віктора Павліка, Катерина Репяхова давно довела, що геть не забобонна.

Майбутня матуся уже всім повідомила стать первістка, його ім’я, імовірний термін пологів, а тепер ще й показала дитячу кімнату.

Останнє Катя зробила в рекламних цілях, але від цього не менш цікаво подивитися, як подружжя облаштувало інтер’єр для майбутнього синочка.

Катерина сподівається, що народить уже 27-річною

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Вона вже й гардероб синочку підготувала

Репяхова також повідомила у сторі, що 3-го червня востаннє відвідала свою лікарку, і вона запевнила, що до пологів ще приблизно тиждень. Тому майбутній татко Віктор Павлік спокійно вирушив собі на байкерський зліт.

Віктор Павлік не дуже схвалює партнерські пологи, але завдяик молодій дружині нещодавно змінив свою думку і, можливо, стане свідком появи своєї 4-ї дитини

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