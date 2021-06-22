Руслана в куценьких шортах посвітила пресом в "українській Каліфорнії"

Співачка Руслана, яка нещодавно отримала друге щеплення від COVID-19, гайнула до Вилкового, що в Одеській області. 48-річна зірка "відчула єдиний біт із природою", пропливши човном по Дунаю до Чорного моря.

Враженнями та фото вона поділилася в Facebook.

Руслана відвідала 0 кілометр Дунаю, де, подейкують, можна загадати бажання, і воно збудеться

"Сьогодні і я у Бессарабії. Це місце, де в Україні найбільше Сонця. Це - "українська Каліфорнія", - написала артистка.

Вилкове - "українська Венеція". Бессарабія - "українська Каліфорнія"

Руслана пропливла Дунаєм до моря