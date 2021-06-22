Руслана в куценьких шортах посвітила пресом в "українській Каліфорнії"
Вівторок, 22 червня 2021, 11:30
Співачка Руслана, яка нещодавно отримала друге щеплення від COVID-19, гайнула до Вилкового, що в Одеській області. 48-річна зірка "відчула єдиний біт із природою", пропливши човном по Дунаю до Чорного моря.
Враженнями та фото вона поділилася в Facebook.
"Сьогодні і я у Бессарабії. Це місце, де в Україні найбільше Сонця. Це - "українська Каліфорнія", - написала артистка.
Імпровізація з вітром на човні по Дунаю до Чорного моря, на “нульовий кілометр”. Мить, коли відчуваєш єдиний біт з природою…Опубліковано Ruslana Lyzhychko Неділя, 20 червня 2021 р.
Як відомо, Руслана старається щодня ставати дужчою: вона бігає, плаває, а взимку ще й обтирається снігом.
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