Руслана в куценьких шортах посвітила пресом в "українській Каліфорнії"

22 червня 2021, 11:30

Співачка Руслана, яка нещодавно отримала друге щеплення від COVID-19, гайнула до Вилкового, що в Одеській області. 48-річна зірка "відчула єдиний біт із природою", пропливши човном по Дунаю до Чорного моря.

Враженнями та фото вона поділилася в Facebook.

 
Руслана відвідала 0 кілометр Дунаю, де, подейкують, можна загадати бажання, і воно збудеться
"Сьогодні і я у Бессарабії. Це місце, де в Україні найбільше Сонця. Це - "українська Каліфорнія", - написала артистка.
 
Вилкове - "українська Венеція". Бессарабія - "українська Каліфорнія"
 
Руслана пропливла Дунаєм до моря
 
 
 
 
 

Імпровізація з вітром на човні по Дунаю до Чорного моря, на “нульовий кілометр”. Мить, коли відчуваєш єдиний біт з природою…

Опубліковано Ruslana Lyzhychko Неділя, 20 червня 2021 р.
Як відомо, Руслана старається щодня ставати дужчою: вона бігає, плаває, а взимку ще й обтирається снігом.

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