Пробігла 12 км: 48-річна Руслана розказала, як почувається після вакцинації проти COVID-19

Співачка Руслана отримала вже другу дозу вакцини від ковіда і похвалилася гарним самопочуттям.

48-річна артистка запевнила, що після щеплення вже встигла побігати та поплавати в озері.

"Вчора я отримала другу дозу вакцини від covid-19. Я від самого початку не занурювалася в чутки і упереджене ставлення. Моє рішення щодо вакцинації абсолютно свідоме. Я вважаю, що вакцинація - це крок назустріч до повернення до нормального життя, і довіряю вченим та медикам", - наголосила Руслана у Facebook.

Руслана вакцинувалася вакциною AstraZeneca виробництва Південної Кореї

"Після вакцинації пробігла близько 12 км довкола озера і поплавала в озері. Почуваюся добре, без жодних змін (окрім незначної сонливості). Можливо, це через те, що я від самого початку налаштувала себе на позитивний настрій, що раджу всім іншим", - додала вона.

Фізична форма співачки, звісно, вражає

Фото з Facebook