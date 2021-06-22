Кудлата та сонячна: жінка Кличка показала селфі на тлі неба

Дружина мера Києва Наталія Кличко - достатньо рідка гостя у соцмережах. Але іноді вона все ж таки демонструє себе гармонійну і щасливу далеко від чоловіка.

От і днями колишня модель запостила сонячне селфі на тлі неба.

"Я бажаю, щоби світло увійшло у ваше життя і скрасило ваш шлях", - написала Наталія

Як відомо, Наталя уже багато років живе у Гамбурзі, поки її чоловік керує українською столицею. Подейкують, у кожного давно окреме особисте життя, хоча й непідкріплене офіційним розлученням.

47-річна дружина Кличка не виглядає нещасливою та самотньою, а навпаки - світиться зсередини

Нагадаємо, торік Наталія на відпочинку в Іспанії ділилася світлинами в обіймах свого друга-стиліста.