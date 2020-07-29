Романтична та сексі: дружина Кличка в Іспанії вигуляла біле декольтоване платтячко
29 липня 2020, 17:01
Поки мер Києва Віталій Кличко поробляє всякі свої мерські справи, його дружина Наталія, схоже, проводить час набагато веселіше.
Перша леді Києва днями побувала на якомусь святковому заході в Іспанії, а саме в Пальма-де-Майорці.
Свій літній лук зі звабливим декольте 46-річна Наталія продемонструвала в Facebook.
Нагадаємо, раніше Кличко лише співала, а нещодавно відкрила в собі талант флориста.
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