Романтична та сексі: дружина Кличка в Іспанії вигуляла біле декольтоване платтячко

Середа, 29 липня 2020, 17:01

Поки мер Києва Віталій Кличко поробляє всякі свої мерські справи, його дружина Наталія, схоже, проводить час набагато веселіше.

Перша леді Києва днями побувала на якомусь святковому заході в Іспанії, а саме в Пальма-де-Майорці.

Свій літній лук зі звабливим декольте 46-річна Наталія продемонструвала в Facebook.

 
Перша леді Києва потусила в Пальма-де-Майорці
фото з  Facebook
 
 
А от свій день народження Віталію довелося святкувати без дружини
 
Який ракурс!
 
 
Поки ви не встигли подумати нічого іншого: Наталію пригортає її стиліст

Нагадаємо, раніше Кличко лише співала, а нещодавно відкрила в собі талант флориста

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