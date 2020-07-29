Романтична та сексі: дружина Кличка в Іспанії вигуляла біле декольтоване платтячко

Поки мер Києва Віталій Кличко поробляє всякі свої мерські справи, його дружина Наталія, схоже, проводить час набагато веселіше.

Перша леді Києва днями побувала на якомусь святковому заході в Іспанії, а саме в Пальма-де-Майорці.

Свій літній лук зі звабливим декольте 46-річна Наталія продемонструвала в Facebook.

Перша леді Києва потусила в Пальма-де-Майорці фото з Facebook

Який ракурс!

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Нагадаємо, раніше Кличко лише співала, а нещодавно відкрила в собі талант флориста.