Полякова у червоному бікіні розляглася на полі для гольфу

Понеділок, 28 червня 2021, 08:18

Співачці Оля Поляковій знову закортіло подратувати своїх підписників фотографіями в купальнику.

Довгонога артистка у червоному бікіні попозувала на полі для гольфу та виклала кілька світлин в Instagarm.

Дехто з користувачів навіть помітили на фото Олі сліди фотошопу, мовляв, це видно по зображенню поля.

Були й такі, хто назвав вчинок артистки збоченням. 

 
Підписники Олі не хочуть вірити, що можна мати таке тіло в реалі 
 
Тож зірці приписують зловживання фотошопом
 
Але Полякова давно не зважає на критику і хейт
 
Оля уявила себе сексі-кицькою?
фото з instagram

Нагадаємо, у квітні Полякова з дочкою Машею позували в однакових купальниках. 


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