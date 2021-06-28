Полякова у червоному бікіні розляглася на полі для гольфу
28 червня 2021, 08:18
Співачці Оля Поляковій знову закортіло подратувати своїх підписників фотографіями в купальнику.
Довгонога артистка у червоному бікіні попозувала на полі для гольфу та виклала кілька світлин в Instagarm.
Дехто з користувачів навіть помітили на фото Олі сліди фотошопу, мовляв, це видно по зображенню поля.
Були й такі, хто назвав вчинок артистки збоченням.
Нагадаємо, у квітні Полякова з дочкою Машею позували в однакових купальниках.
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