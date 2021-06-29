Жінки і діти Пятова, Степаненка та Сидорчука пострибали на підтримку збірної
Вівторок, 29 червня 2021, 16:15
Напередодні матчу української збірної зі Швецією дружини та діти деяких українських гравців вирішили підтримати їх та надихнути.
Анна Сидорчук, Юлія Пятова, Маргарита Степаненко та Юлія Кривцова разом зі своїми малюками записали відео, в якому стрибають та кричать: "Ми збірна".
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А дружина Тараса Степаненка Маргарита записала ще й окреме відо з трьома своїми синочками.
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Раніше відео на підтримку зібрної виклали президент Володимир Зеленський, кілька артистів та Лілія Подкопаєва.
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