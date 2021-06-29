#ПідтримайЗбірну: Білик, Зеленський та Подкопаєва закликали вболівати за українських футболістів
29 червня 2021, 11:11
Уже сьогодні, 29-го липня, українська збірна з футболу зіграє зі збірною Швеції за вихід до ¼ фіналу Євро-2020.
А поки у мережі шириться флешмоб на підтримку наших футболістів, який запустив президент Володимир Зеленський.
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До ініціативи приєдналися гімнастка Лілія Подкопаєва, співаки Ірина Білик, Віктор Павлік, Олександр Пономарьов, Наталія Могилевська, депутат Олександр Скічко та інші.
Усі вони записали відео, в яких закликали вболівати за збірну.
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"Усі красуні країни з вами", - наголосила у своєму відео Ірина Білик.
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"Наші хлопці мають знати, що на полі їх буде не 11, а нас буде 40 мільйонів", - заявив губернатор Черкащини Скічко.
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Нагадаємо, на минулому матчі збірної з Австрією був цілий уболівальний десант дружин футболістів.
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