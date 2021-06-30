Гола Кароль оповилася жовтим пітоном. ФОТО
30 червня 2021, 11:45
Співачка Тіна Кароль вразила фанів новою сміливою витівкою. Зірка знялася оголеною з королівським пітоном на собі.
Таким нетривіальним чином Тіна анонсувала вихід кліпу на пісню "Красиво", яке презентуватиме 1-го липня.
У своєму Instagram Кароль виклала відео моторошної і одночасно спокусливої зйомки.
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Нагадаємо, незабаром Кароль виступатиме на фестивалі Atlas Weekend, для якого готує трюки на мотоциклі.
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