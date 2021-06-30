Гола Кароль оповилася жовтим пітоном. ФОТО

Співачка Тіна Кароль вразила фанів новою сміливою витівкою. Зірка знялася оголеною з королівським пітоном на собі.

Таким нетривіальним чином Тіна анонсувала вихід кліпу на пісню "Красиво", яке презентуватиме 1-го липня.

У своєму Instagram Кароль виклала відео моторошної і одночасно спокусливої зйомки.

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"Коли Дан (Балан - ред.) перетворився на змія?", - жартують підписники Тіни

Дехто з фанів Тіни пригдав її кліп "Ноченька", в якому вона теж оголена сидить у схожій позі, але без рептилії

Нагадаємо, незабаром Кароль виступатиме на фестивалі Atlas Weekend, для якого готує трюки на мотоциклі.