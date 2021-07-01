Кароль у новому кліпі роздяглася в ліфті і влаштувала сексі-танці на роликах

Співачка Тіна Кароль зайшла у ліфт, зірвала з себе діловий костюм, залишившись у прозорому боді, та почала вигинатися і танцювати. При цьому на ногах артистки були підбори і ролики.

Саме таким є сюжет нового кліпу зірки на пісню "Красиво", який вона анонсувала голими фото зі змією.

Ліфт крутиться по своїй осі і в результаті зависає між поверхами в невагомості.

Для виступу на "Атлас Вікенді" Кароль теж готує номер на роликах

"Рух ліфта символізує підйом наших почуттів, коли ми сліпо закохуємося. Пісня "Красиво" - це ода сміливої дівчини, яка любить тільки тому, що такий її вибір", - каже Тіна.

Тіна з ділової леді перетворилася у ліфті на диско-діву

Хореографом-постановником кліпу виступила Марина Кущевий, яка раніше працювала над кліпами "Скандал", "Хороший хлопець" і лайв-шоу "Красиво".

"Є багато варіацій "танців на роликах", але того, що робить Тіна - ще не було! Туфлі на високих підборах закріплені на платформі роликів, що робить хореографію складною для виконання і дуже сексуальною для сприйняття", - прокоментувала хореографка.

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