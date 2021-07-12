Просто істерика: Лебідь показала кумедні фото в купальнику
Понеділок, 12 липня 2021, 11:13
Телеведуча Олена-Крістіна Лебідь, яку частенько цькують в мережі через худорляву фігуру, нарешті доїхала до моря і наробила фото в купальнику.
Жінка виклала три веселі кадри та запропонувала своїм підписникам придумати підпис до третього, де вона вийшла найкумедніше.
Нагадаємо, не так давно Олена-Крістіна підняла у мережі тему бодішеймінгу і розказала, як її цькують через худорлявість.
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