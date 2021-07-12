Просто істерика: Лебідь показала кумедні фото в купальнику

Понеділок, 12 липня 2021, 11:13

Телеведуча Олена-Крістіна Лебідь, яку частенько цькують в мережі через худорляву фігуру, нарешті доїхала до моря і наробила фото в купальнику.

Жінка виклала три веселі кадри та запропонувала своїм підписникам придумати підпис до третього, де вона вийшла найкумедніше.

 
"Море. Прем'єра-2021",- написала Лебідь 
фото з instagram
 
Олена-Крістіна полюбляє веселитися і не зважає на критику у мережі 
 
"Останнє фото - істерика. А як би підписали ви?", - запитала Лебідь про цей знімок 

Нагадаємо, не так давно Олена-Крістіна підняла у мережі тему бодішеймінгу і розказала, як її цькують через худорлявість. 


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