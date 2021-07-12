Просто істерика: Лебідь показала кумедні фото в купальнику

Телеведуча Олена-Крістіна Лебідь, яку частенько цькують в мережі через худорляву фігуру, нарешті доїхала до моря і наробила фото в купальнику.

Жінка виклала три веселі кадри та запропонувала своїм підписникам придумати підпис до третього, де вона вийшла найкумедніше.

"Море. Прем'єра-2021",- написала Лебідь фото з instagram

Олена-Крістіна полюбляє веселитися і не зважає на критику у мережі

"Останнє фото - істерика. А як би підписали ви?", - запитала Лебідь про цей знімок

Нагадаємо, не так давно Олена-Крістіна підняла у мережі тему бодішеймінгу і розказала, як її цькують через худорлявість.