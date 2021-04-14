"Йди пожери! Це жах": Лебідь розказала, як її цькують через худорлявість

Телеведуча Олена-Крістіна Лебідь підняла у мережі тему бодішеймінгу, про яку зазвичай пишуть жінки з зайвою вагою.

Але на своєму прикладі Лебідь розказала, як її цькують у мережі за худорлявість.

"…Я вчора зустрічалася з подружкою - чарівна пампушки, яка чудова в своїх формах. Але яка, правда, не любить цифру 84 кг на своїх вагах. І ось вона мені каже: хочу мати твої 44 кіло! А я їй: "Скільки разів тобі в житті сказали: "Жиропа! Досить жерти"? А вона - мені: "Жодного разу… Уявляєш?". А я: "А хочеш, щоб тобі кожен день стали писати "Йди пожери", "Жах! ти здихаєш там?" або "Терміново до лікаря!!! Це кошмар", - переповіла розмову Олена-Крістіна.

Олена-Крістіна зазнає цькування в мереж через свої 44 кіло

"А вона: "а КОМУ ЯКЕ ДІЛО? Я що, розповідаю, що кому і скільки жерти???" Оооооось! Друзі, скоро весна, короткі спідниці. Сподіваюся, всі, хто не встиг, швидко навчаться поважати особистий простір дівчаток-худеньких і прекрасних пампушок. Тому що людина - це не м'ясце в кілограмах. А хто бачить тільки кг - шуруйте на ринок, повчіть свинячі тушки і баранячі стегна", - заявила телеведуча.

Але все одно викладає фото в купальнику і не засмучується через злих і нетактовних людей

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